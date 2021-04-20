В Волгограде суд вернул городу квартиру, которую незаконно присвоил и продал пристав

Сегодня, 20 апреля, Красноармейский суд Волгограда аннулировал все документы, по которым бывший сотрудник службы судебных приставов присвоил и продал квартиру умершей одинокой бабушки. Жилье, как положено по закону, будет передано в собственность муниципалитета. А экс-пристава ждет суд и колония. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, прокуратура Волгограда вскрыла аферу с квартирой, которую провернули бывший сотрудник УФССП, его брат и двое подельников в 2015-м году. Началось все с того, что брат пристава узнал о смерти одинокой 85-летней пенсионерки, у которой осталось жилье, но не осталось наследников. Братья подговорили знакомого оформить на себя квартиру умершей по фиктивному договору купли-продажи, за это пообещали ему денежное вознаграждение. По поддельным документам впоследствии они зарегистрировали право собственности на жилье и продали потом за 1 миллион рублей.

По данному факту завели уголовные дела, по которым теперь проходят 34-летний бывший пристав, его 39-летний брат и двое их знакомых – жители Красноармейского района Волгограда 48 и 50 лет. В зависимости от роли каждого из них им вменяют «мошенничество», «пособничество в мошенничестве», «подделка документов», «фальсификация доказательств по гражданскому делу».

- В настоящее время уголовное дело находится на стадии судебного рассмотрения, - уточняют в ведомстве.