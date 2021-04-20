За сутки мошенники выманили у волгоградцев 4 миллиона рублей

Каждый день волгоградские полицейские получают заявления от жертв мошенников: жители региона доверяют звонящим незнакомцам и сами переводят им крупные суммы. Только за минувшие стуки аферисты обогатились на 4 миллиона рублей.

Половину от этой суммы потерял 40-летний мужчина из Волгограда: он хотел заработать на разнице курса валют и через мобильное приложение перечислил преступнику свои сбережения. На полмиллиона развели 56-летнего жителя Калача через сайт знакомств: злоумышленница попросила помочь ей с переездом и, конечно, пропала с деньгами. Аналогичную сумму потерял 40-летний водитель скорой помощи из Волжского: он перевел аферистам 500 тысяч на «безопасный счет». По этой же схеме 600 тысяч рублей отдала 65-летняя пенсионерка из города-спутника.

- Бдительность при общении с мошенником проявила лишь 34-летняя жительница Волжского. Злоумышленник позвонил волгоградке от имени сотрудника банка и пытался убедить снять в банкомате и перевести на безопасный счет деньги в сумме 100 тысяч рублей. Зная о подобных фактах мошенничества из СМИ и от участкового, волгоградка сразу же прекратила разговор с аферистом и обратилась в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.