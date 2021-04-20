Волгоградские «Концессии» объявили очередной технический дефолт

Компании не могут расплатиться с долгами. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Сразу после окончания отопительного сезона в Волгограде Концессии объявили очередной технический дефолт. На этот раз коммунальные операторы отсрочили выплаты четвертого купонного периода по облигациям выпуска 4-й серии ООО «Концессии водоснабжения». Кроме того, накануне в Арбитражный суд Волгоградской области поступил иск к компании на 1,2 миллиарда рублей. Также дефолт объявлен по ценным бумагам выпуска 1-й серии ООО «Концессии теплоснабжения».

Общий размер подлежащих выплате доходов по облигациям серии 01 по четвертому купонному периоду «Концессии теплоснабжения» составляет чуть более 147 миллионов рублей. Еще 153 миллиона - часть номинальной стоимости облигаций. А «Концессии водоснабжения» не нашли 91,1 миллиона рублей на выплату дохода и 84,6 миллиона на погашению части номинальной стоимости облигаций.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Концессиях, компании продолжают реструктуризацию долга в адрес держателей облигаций посредством механизма технического дефолта. Процедура стандартная и на работу коммунальщиков не повлияет.

- Эта стандартная процедура позволит в соответствии с действующим законодательством произвести выплаты инвесторам в более поздние сроки, - отмечают в пресс-службе Концессий.

Напомним, полгода назад «Концессии теплоснабжения» объявили первый технический дефолт по облигациям общим номиналом в 4 миллиарда рублей. Не смогли расплатиться с инвесторами и «Концессии водоснабжения». И если первая компания вскоре нашла 150 миллионов на выплаты купонного дохода, то вопрос с водяной концессией, будут решать в суде. Второй дефолт «Концессии теплоснабжения» объявили 6 апреля 2021 года. Так что это уже третья волна проблем, одолевших волгоградских коммунальщиков.

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- Волгоград коммуналку не осилит, нет у него таких финансовых возможностей. У города многие объекты имущества заложены, ЖКХ будет финансироваться по минимуму, специалистов нет, - отмечает эксперт (подробности).