Волгоградская прокуратура добилась ужесточения наказания для насильника пятерых детей

За чудовищное преступление против половой неприкосновенности пяти несовершеннолетних 38-летнему волгоградцу Сергею Божко суд Краснооктябрьского района вынес мягкий приговор – всего 7 лет. Прокуратура оспорила вердикт служителя Фемиды и в областном суде добилась ужесточения срока до 13 лет колонии строго режима с ограничением свободы на полтора года.

- Как следует из материалов уголовного дела, три эпизода противоправных действий совершены Божко июне и июле в общественных местах на территории Краснооктябрьского район в отношении пяти малолетних детей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники СУ СКР инкриминировали педофилу статьи «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия в отношении двух и более лиц», однако суд изменил квалификацию и оставил только последнюю статью. Прокуратуре удалось вернуть первоначальное обвинение и добиться справедливого приговора. Кстати, он уже вступил в законную силу.