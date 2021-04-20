Волгоградская область получила более 231 тысячи комплектов вакцины от коронавируса

В регион привезли более 18,5 тысячи доз вакцины Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградскую область доставили новую партию вакцины от коронавируса. Привезли еще 18 600 доз препарата «Спутник V». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, всего с начала прививочной кампании от COVID-19 в регион поступило более 231 тысячи комплектов вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первый укол сделали свыше 177 тысяч жителей Волгоградской области. полностью завершили иммунизацию от коронавируса около 75 тысяч волгоградцев.

- 60% из числа получивших защиту от коронавирусной инфекции - люди старшего возраста, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники или во время личного посещения медорганизации. Также запись ведется через портал Госуслуги. Также прививочные пункты открылись в торговых центрах Волгограда, Волжского и во дворце культуры в городе Фролово. Для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.