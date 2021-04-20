В Волгограде три парня пойдут под суд за вымогательство у подростков

В Волгограде предстанут перед судом трое молодых людей, которые держали в страхе жителей центра города, среди них один несовершеннолетний. Следователи СУ СКР по области завершили расследование уголовного дела в отношении парней, которые грабили прохожих. Их обвиняют по статье - вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Центрального района, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП-Волгоград» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Рудник.

По данным следствия, в сентябре 2020 года молодые люди окружили подростка на скейт-площадке на набережной. Угрозами вынудили его открыть мобильное приложение банка, а увидев баланс, заставили перевести им половину денег.

Следователи нашли еще нескольких человек, которые пострадали от рук уличных грабителей в центре Волгограда.