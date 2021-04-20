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Происшествия20 апреля 2021 13:02

В Волгограде в продуктовых магазинах нашли аппараты для азартных игр

32-летний владелец замаскировал их под терминалы оплаты услуг
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Играть в аппараты могли определенные люди.

Играть в аппараты могли определенные люди.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В двух продуктовых магазинах в Советском районе Волгограда азартные люди играли в аппараты. Они были замаскированы под терминалы для оплаты услуг. Почти полгода игроманы оставляли там деньги, а в апреле 2021 года бизнес 32-летнего владельца прикрыли сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из СУ СКР по Волгоградской области.

- По словам подозреваемого, указанные терминалы он приобрел через сайт бесплатных объявлений в интернете, предоставив к ним доступ определенному кругу игроков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Сотрудники следственного отдела по Советскому району возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Криминал