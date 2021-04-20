В Волгограде прервали дорожный ремонт на мосту через ВДСК

Залатать оставшиеся ямы на мосту обещают позже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде частично заменили асфальт на мосту через ВДСК в Красноармейском районе. Картами отремонтировали около двух тысяч квадратных метров дороги. Так что водители будут куда меньше стоять в пробках и разбивать свои машины. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, рабочим осталось обновить еще около 300 кв. метров дорожного полотна. Но делать это будут при хорошей погоде – 20 и 21 апреля в Волгограде ожидают настоящий шторм с ливнями, грозами и градом. Ремонт прервали.

- За две ночные смены 18 и 19 апреля предприятие выполнило 88 % от запланированного объема работ, - отчитались в администрации города.

На время ремонта проезд по мосту через Волго-Донской судоходный канал сужен до двух полос. В непогоду автомобилисты смогут ехать по путепроводу без ограничений. Когда возобновятся работы и движение на этом участке вновь будет затруднено, власти обещают сообщить дополнительно. А капитального ремонта мост через ВДСК дождется лишь тогда, когда достроят новый мост на Обходе Волгограда.