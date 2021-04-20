Банк Уралсиб предлагает кубанским бизнесменам новый пакет услуг «1%»

Фото предоставлено банком "Уралсиб"

Даже самому небольшому бизнесу без банка в работе не обойтись. Предложений масса, но самые выгодные условия и бонусы предлагает банк Уралсиб. Среди новинок - пакет услуг для малого бизнеса «1%». По словам специалистов, он будет выгоден тем клиентам, у кого небольшие обороты или сезонный бизнес, а также тем, кто подключил торговый эквайринг банка.

Главное преимущество - клиенты легко могут рассчитать стоимость своего обслуживания в банке, а при отсутствии оборотов по счету – минимизировать расходы.

Если оборот меньше 1 миллиона рублей, то стоимость обслуживания счета составит 1% от общей суммы поступлений.

- При зачислении на счет клиента безналичных денежных средств до 1 миллиона рублей в месяц – 1 % от суммы операций, - уточняют в банке Уралсиб. - Комиссия за внесение наличных в кассу или на бизнес-карту – 1%.

Кроме того, комиссия составляет 0% за переводы в мобильном и Интернет-банке бизнес-клиентам любых финансовых организаций, платежи в бюджет, переводы на счета физических лиц до 500 тыс. рублей включительно, снятие наличных с бизнес-карты до 1 миллиона рублей в месяц включительно, а также за зачисление средств, поступивших по операциям оплаты товаров и услуг с использованием торгового эквайринга банка.

А еще для новых клиентов действует специальное предложение – бизнес-карта с кешбэком до 7%.

ВАЖНО!

Кстати, более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»