Волжский готовится к Пасхе: дополнительные автобусы и ярмарки куличей

В Волжском откроют четыре точки, где пройдут выставки-продажа куличей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Пасхи осталось меньше двух недель: в этом году она припадает на 2 мая. Времени не так уж много, поэтому люди торопятся и могилки родных в порядок привести, и на куличи продукты купить. Власти Волжского также готовят город к празднованию Пасхи. Так, на территории кладбища № 2 готовят емкости для воды (идут наладочные работы на водопроводе), другие специалисты приводят в порядок скамьи и ограждения, вывозят мусор. А с 19 по 30 апреля сюда ежедневно по будним дням будут подвозить песок. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии Волжского.

- В дни Вербного воскресенья (25 апреля), Пасхи (2 мая), Красной горки (9 мая) и Радоницы (11 мая) у входа на кладбище №2 будет организована работа торговых точек по реализации продовольственных товаров в промышленной упаковке (в том числе и продажа пасхальных куличей) и безалкогольных напитков, - сообщают в администрации.

Кроме того, в этом году в Волжском организуют выставку-продажу куличей.

Пройдет она с 30 апреля по 1 мая по следующим адресам:

- улица Оломоуцкая, 31а (территория перед торговым центром);

- улица Мира, 41 (территория перед входом на территорию поликлиники);

- улица Мира, 75а (территория перед торговым центром «Престиж»);

- улица Горького, 27.

- «Волжская автоколонна 1732» в день Пасхи, на Красную горку и в праздник Радоница пустит дополнительные автобусы по маршрутам №60 «Парк ( 42 кв-л ) – Кладбище №2» и №62 «30 микрорайон – Кладбище № 2». Они будут работать с 8:00 до снижения пассажиропотока (ориентировочно до 14:00-15:00), - добавляют в мэрии.