Волгоградцев зовут присоединиться к всероссийскому субботнику

Тех, кто придет на запланированные субботники, обещают обеспечить инвентарем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 апреля в России пройдет общефедеральный субботник, посвященный развитию городской среды и популяризации экологичного поведения. Волгоградская область, конечно же, не останется в стороне. В эту субботу в Волгограде и районах жители и коммунальщики традиционно выйдут на уборку дворов и общественных пространств. Будут высаживать цветы, красить лавочки и ограждения, приводить к порядок скульптуры и малые архитектурные формы.

Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете ЖКХ, субботники пройдут на 106 волгоградских территориях, в том числе в тех уголках, проекты преобразования которых сейчас выставлены на всеобщее голосование

- Всех, кто придет на запланированные субботники, обеспечат необходимым инвентарем. Там же будут присутствовать кураторы и волонтеры, которые расскажут о проектах благоустройства территорий, и о возможности выбрать те, которые люди считают, что надо сделать в первую очередь, - рассказывают в администрации области.

И напоминают, что голосование за проекты пройдет с 26 апреля по 30 мая. Принять в нём участие смогут все граждане Росси с 14-летнего возраста. В Волгоградской области на голосование выставлено 34 проекта в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону, Фролово, котельниково, Урюпинске и Котово, Камышине и Михайловке. Свой голос можно отдать лишь за один вариант. Проекты-победители реализуют в 2022 году.