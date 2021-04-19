Жители Волжского на сутки останутся без горячей воды

Коммунальщики обещают за сутки успеть провести опрессовку и возобновить подачу ресурса. Фото: Александр КУЛИКОВ

В апреле в Волгоградской области по-традиции начался сезон отключений горячей воды. Но, если в Волгограде котельные отключают поочередно, то в городе-спутнике Волжском решили все профилактические работы сделать единовременно – в один день. Поэтому 20 апреля в домах Волжского не будет горячей воды.

Как поясняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, во вторник, 20 апреля, будут проводить гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых узлов, систем отопления и горячего водоснабжения. Так называемая опрессовка позволяет обнаружить проблемные места в системе и своевременно их ликвидировать.

- Подача горячей воды будет прекращена 20 апреля с 12.00. На следующий день, 21 апреля, с 16.00 начнут возобновлять подачу, но полностью этот процесс завершится только к 17.00 22 апреля, - уточняют в администрации Волжского.