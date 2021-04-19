На волгоградских дорогах резко выросло число ДТП с детьми: 7 аварий за три дня

Взрослые, позаботьтесь о том, чтобы ваши дети соблюдали ПДД на дорогах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Едва в Волгоградской области потеплело, дороги и улицы заполонили мопеды, велосипеды, скутеры и электросамокаты. Детвора тоже рассекает по дорогам, отсюда и неутешительная статистика: только в апреле в регионе произошло 10 ДТП с участием несовершеннолетних. Причем 7 аварий зафиксировали за последние три дня. Тревожными данными с «КП-Волгоград» поделились в ГУ МВД по региону.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем взрослым и родителям: напомните детям правила дорожного движения и безопасного поведения.

- Хотим напомнить также, что управлять мопедом или скутером можно только по достижении 16-летнего возраста, и лишь тем, кто прошел обучение в автошколе и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории «М». За нарушение – штраф от 5 до 15 тысяч рублей,- акцентируют внимание в региональном ГИБДД.

Хотя некоторые родителя дарят своим подросткам мопеды, не задумываясь о последствиях.

Ездить по дорогам на велосипеде можно лишь с 14 лет, и только по правому краю проезжей части или обочине. Остальным детям – только по тротуарам.

- Внимательнее следите за досугом своих детей, исключите доступ несовершеннолетних к ключам от автомобилей и мотоциклов, и не разрешайте садиться за руль скутеров без прав и навыков вождения, - обращаются в полиции к волгоградцам.