«Аэрофлот» передумал уходить из Волгограда и оставил рейс на Москву

Фото с сайта Аэрофлота.

В группе компаний «Аэрофлот» решили все-таки не вычеркивать Волгоград из своей географии полетов, и с 1 июня сохранят один из самых популярных маршрутов – утренний рейс на Москву.

Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского аэропорта, Первый утренний рейс из Волгограда в Москву (аэропорт Шереметьево) как и прежде, будет выполняться авиакомпанией Аэрофлот.

- Вылетать из Волгограда Boeing 737-800 будет в 05:55, приземляться в Москве в 07.50, - сообщают в волгоградской воздушной гавани.

Напомним, что в начале марта «Аэрофлот» заявил, что с 1 июня прекращает обслуживать полеты из Волгограда в Москву и обратно, предоставив место самолетам отечественного производства авиакомпании «Россия». В Волгограде эта новость сразу породила массу перетолков. Так, член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин заявил, что с уходом «Аэрофлота» наш город потерял бы значительную часть туристов, да и вообще статус особого города. Но нет, не потеряет.