Специально для мигрантов: из Волжского уйдет еще один поезд в Ташкент

Поезд в Узбекистан уедет 23 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной специальный поезд отправится в путь из Волжского в Ташкент. Мигрантов, которые находятся на территории Волгоградской области, смогут вернуться на Родину, в Узбекистан, в ближайшую пятницу. Назначили дополнительные поезд № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Он отправится со станции «Волжский» 23 апреля в 20.50, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Поезд состоит из плацкартных вагонов. В продаже осталось менее 170 билетов стоимостью от 11 167 рублей. На территории России поезд остановки делать не будет.

- Для оформления билетов пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, действующую на территории Российской Федерации, и предъявить документы, подтверждающие узбекское гражданство, - добавили в Приволжской железной дороге.

Это уже далеко не первый спецпоезд, который направляется из Волжского в Ташкент для отправления мигрантов домой. На Родину уехали уже тысячи мигрантов. Вывоз узбеков во время пандемии коронавируса осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между руководителями России и Узбекистана.