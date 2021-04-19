В Волгограде прикрыли подвальное казино: судят трех сообщников

Фото: областная прокуратура.

В начале 2021 года в Дзержинском районе Волгограда закрыли подпольное казино, на котором зарабатывали приличные деньги четверо сообщников: 65-летний арендодатель, мужчины 28 и 30 лет, а также 38-летняя женщина.

- Основные фигуранты в период с июня 2020 года по январь 2021 года организовали и проводили азартные игры. Изъято 40 единиц игрового оборудования, деятельность подпольного казино фактически прекращена, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело при оперативном сопровождении УЭБиПК вели сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Прокуратура утвердила обвинение, уголовное дело направили в суд. Фигурантам грозит по 2 года тюрьмы.