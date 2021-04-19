В Волгограде подсудимый шантажировал потерпевшего, представляясь следователем

Теперь преступников ждет суд Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении двух волгоградцев. Мужчины 38 и 39 лет идут под суд за неправомерный доступ к компьютерной информации, а также за распространение и использование иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного блокирования и модификации компьютерной информации. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Еще один из преступников шантажировал потерпевшего, заставляя уклониться от дачи показаний. Фигуранты дела действовали группой лиц по предварительному сговору с мая 2018 по август 2019 года. Они продавали пользователям контрольно-кассовых машин анализаторы фискального накопителя и программное обеспечение. С помощью дополнительного оборудования можно было сократить количество операций с деньгами, фиксируемых на кассовых аппаратах.

- Также мужчины за денежное вознаграждение устанавливали на контрольно-кассовые машины определенной торговой марки ключи защиты, которые давали доступ к расширенному функционалу программного обеспечения без соответствующей оплаты в адрес правообладателя, - добавили в прокуратуре.

Когда в отношении волгоградцев началось расследование, один из злоумышленников позвонил представителю компании-производителя кассовых аппаратов. Он представился следователем и попросил забрать заявление. Получив отказ, обвиняемый начал шантажировать. Он угрожал, что распространит в интернете коды защиты информации контрольно-кассовых машин.

Мужчины признали вину. Суд может отправить их в тюрьму на 5 лет. Расследование уголовного дела проводило Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области.