От коронавируса умерли три женщины и двое мужчин из Волгоградской области

Три женщины и двое мужчин умерли от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 19 апреля, стало известно о еще 5 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 из Волгоградской области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, с начала пандемии коронавирус унес жизни 1045 жителей региона. Самым молодым стал 56-летний мужчина из Фроловского района: при первых признаках болезни к врачам не обратился, да и дома не лечился. Когда состояние значительно ухудшилось, пошел в поликлинику, его госпитализировали в ГБУЗ «ВОКНД», где он умер от осложнений.

Несмотря на все усилия врачей, не смогли спасти 57-летнего волгоградца: заболевшего лишь спустя 2 дня привезли в «КБСМП № 7» с двусторонней пневмонией. 61-летняя жительница Новоаннинского района сразу пошла в больницу, ее положили в «Урюпинскую ЦРБ», но болезнь оказалась сильнее. 62-летняя женщина из Котельниковского района спустя 3 суток после признаков инфицирования попала в «КБ № 4», но вирус дал осложнение на сердце. Скончалась от ковида 77-летняя волгоградка.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили жителям региона в оперштабе.