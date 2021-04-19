Только 10% волгоградцев согласны на бессрочный масочный режим

Волгоградцы, видимо, так устали от ношения масок, что спят и видят, когда же от них откажутся совсем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцы так устали от коронавируса и масочного режима, что лишь каждый десятый согласен на то, чтобы эти средства защиты навсегда вошли в нашу жизнь. «За» бессрочный масочный режим высказались только 10% опрошенных экспертами сервиса SuperJob. И это самый низкий показатели среди городов-миллионников, где проходил опрос.

Коронавирус бушует уже больше года и, хотя сегодня часть ограничений сняли, но масочный режим никто не отменил. Сколько он еще продлится, никто не знает. Не исключен и прогноз, что он останется с нами навсегда. Аналитики сервиса SuperJob решили узнать, как к этому относятся россияне. И провели опрос. Задавали респондентам один лишь вопрос: «Как вы считаете, нужно ли сделать масочный режим в общественных местах бессрочным?»

Надо сказать, что против этого выступило большинство россиян – 64% не поддержали такую затею. Из тех 15%, кто выступил «за» бессрочный масочный режим в общественных местах, - больше всего молодежи до 24 лет (20% из этого числа).

В городах ситуация тоже разнится. Так, в Челябинске 22% опрошенных согласны носить маски все время, в Красноярске и Уфе – по 21%. Люди говорят, что «только так можно замедлить распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем». В Москве 18% высказались «за», в Краснодаре и Ростове-на-Дону – по 16% согласных. В Волгограде таких оказалось меньше всего – лишь 10%.