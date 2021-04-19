Директором волгоградского фонда капремонта назначен Сергей Сивоконь

У фонда капремонта новый начальник. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В понедельник, 19 апреля 2021 года, сотрудникам фонда капитального ремонта Волгоградской области представили нового руководителя. Директором назначен хорошо знакомый волгоградцам экс-чиновник - Сергей Сивоконь. Прежний руководитель фонда капремонта Алексей накануне написал заявление об увольнении. Как сообщили «КП-Волгогрда» в администрации области, Сергей Сивоконь имеет большой опыт работы в сфере ЖКХ, руководящих структурах муниципального, регионального и федерального уровней.

Кстати, это уже не первый случай, когда Сергей Сивоконь заступает на должность после увольнения Алексея Конотопкина. В декабре 2014 года Сивоконь стал вице-мэром Волгограда после увольнения своего предшественника вслед за разгоревшимся «мусорным» скандалом.

ИЗ ДОСЬЕ

Сергей Иванович Сивоконь уроженец Краснодарского края. Там он и начинал карьеру на предприятиях сферы ЖКХ. После был заместителем главы по ЖКХ, благоустройству и строительству в мэриях Новороссийска и Рязани. Занимал посты вице-мэра Волгограда, замглавы администрации Городищенского района и главы Городища. Последний раз универсальный чиновник в регионе отметился в качестве зампреда комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В январе 2020 года был назначен заместителем начальника руководителя Волжского управления Госавтодорнадзора и переехал в Астрахань.