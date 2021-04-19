Штормовой ветер и ливень: Гидрометцентр предупредил о плохой погоде в Волгоградской области в ближайшие дни

В ближайшие 2 дня ветер усилится до 20-25 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

Период дождей в Волгоградской области не прекращается. Они решили задержаться в регионе. А в ближайшие дни и вовсе ожидается их усиление. Метеоусловия будут очень плохими. Как рассказали «КП-Волгоград» в Гидрометцентре России, 20 и 21 апреля в Волгоградской области ожидается сильный дождь и гроза. А во вторник вместе с ливнем подует сильнейший ветер. Его порывы будут достигать 25 метров в секунду. 21 апреля скорость урагана составит 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Волгограде в ночь на 20 апреля составит +9 градусов, а завтра днем прогреется до 16 тепла, сообщает Гидрометцентр страны.

Напомним, 6 апреля в Волгограде и области уже бушевал штормовой ветер. В областном центре он повалил деревья. Одно растение убило 64-летнюю женщину в Красноармейском районе. А в Тракторозаводском районе рухнувший тополь травмировал 54-летнюю волгоградку. Также деревья побили множество машин, припаркованных в дворах города, и падали на провода. Так что в ближайшие 2 дня волгоградцам нужно быть аккуратными и остерегаться шатких конструкций, рекламных щитов и высоких сухих растений.