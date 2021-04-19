Волгоградка перевела "магу" 4 миллиона рублей за лечение

Волгограда отдала сбережения лжеэкстрасенсу. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Более 4 миллионов рублей заплатила 73-летняя жительница Тракторозаводского района Волгограда фальшивому экстрасенсу, который обещал вылечить ее дистанционно. Женщина узнала о «маге» при просмотре телепередачи, записала контакты и в телефонном разговоре пожаловалась на здоровье. Мошенник якобы проводил ритуалы, а за них требовал переводить на разные счета крупные суммы денег.

За эти сутки аферисты обманули 43-летнего жителя Котовского района: он перевел 80 тысяч рублей на безопасный счет после звонка сотрудника финансовой организации. А 28-летняя жительница Среднеахтубинского района после аналогичного звонка испугалась, что на ее имя оформлять кредит. В итоге лично отдала аферистам 150 тысяч.

- Не сообщайте никому персональные данные своих банковских карт. Помните, что все сведения о ваших счетах являются строго конфиденциальными. При поступлении сомнительных звонков, в первую очередь, обратитесь в отделение банка и перепроверьте полученную информацию, - обратились к волгоградцам полицейские.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области напомнили, что о преступлениях необходимо сообщить по номеру «02».