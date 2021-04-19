В Волгограде выбрали компанию, которая займется благоустройством второй очереди парка «50 лет Октября»

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде в ближайшее время приступят к благоустройству второй очереди парка «50 лет Октября» в Кировском районе. Подрядчику предстоит привести в порядок ту часть территории, где еще не проводилась реконструкция. Определилась организация, которая возьмется за работу. На аукционе победило ООО «Альянсстройком». Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, по техзаданию строители должны создать условия как для активного, так и для пассивного отдыха посетителей. В парке сделают скейтодром, детскую зону и аттракционы. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Зоны тихого отдыха рассредоточат по всей территории парка. Также победителю аукциона предстоит оборудовать парковочные места и смонтировать поливочный водопровод. Для движения посетителей парка на велосипедах и роликовых коньках обустроят велодорожки, - добавили в мэрии.

Подрядчик обустроит парк скамейками и урнами. После окончания всех работ территория будет благоустроена на площади более 25 тысяч квадратных метров. На объект строители выйдут после заключения контракта с подрядчиком. Ранее «Альянсстройком» благоустроил территории у больниц № 7 и №1, сквер Пушкина, построил сквер Пахмутовой на правом склоне поймы Царицы.

Напомним, первый этап благоустройства парка «50 лет Октября» в Кировском районе завершился в 2019 году.