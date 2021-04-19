Коммерсант из Волгограда на миллион обманул субподрядчика при строительстве детсада

Директор одной из строительных фирм Волгограда стал фигурантом уголовного дела за невыплату зарплаты в размере 1 миллиона рублей. Заработка лишился житель Севастополя, который выполнял заказ по возведению детского сада. Известно, что в 2018 году с обвиняемым заключили договор на строительства дошкольного учреждения в другом городе. Но коммерсант схитрил: нашел иногороднего субподрядчика. Он пообещал 3 тысяч рублей за один кубический метр, трудовые отношения официально не оформил.

- В качестве аванса обвиняемый перечислил нанятому работнику 277 тысяч рублей. Выполнив в срок и в полном объеме свои обязательства, до настоящего времени причитающиеся деньги мужчина не получил, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Обманутый субподрядчик не смог оплачивать обучение в вузе, обеспечивать заболевших родных дорогостоящими лекарствами, а также влез в долги. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передали в суд.