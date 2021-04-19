В Волгоградской области с начала года зафиксировали более 1500 пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгоградской области осложняется ситуация с пожарами. Этому способствуют сильные ветра и сухая погода. В районах региона растет число ландшафтных пожаров. В 2021 году было зафиксировано уже более 1500 пожаров и возгораний. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров отметил, что это число выше среднемноголетних значений.

- Есть рост и по лесным пожарам. В большинстве случаев причина возгораний - человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем на придомовых территориях, в полях, в лесах создает дополнительные угрозы пожарной безопасности, - сообщил глава региона.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, ответственные за противопожарную безопасность должны вести постоянный мониторинг обстановки в районах и незамедлительно реагировать на возгорания. В этом году планируется открыть 16 дополнительных подразделений областной противопожарной службы. Также по области необходимо завершить уборку территорий от сгораемого мусора и сухой растительности, провести работы по опашке земель, отжигу сухой травы и окосу растительности рядом с населенными пунктами и вдоль дорог.

Напомним, в Волгоградской области с 1 апреля действует пожароопасный период.