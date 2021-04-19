Под Волгоградом в лобовом столкновении "Рено" и "Лады" пострадали дети 4 и 13 лет

Детей и взрослых госпитализировали. Фото: Юлия Данильченко

Четыре человека получили травмы различной тяжести в результате аварии во Фролово18 апреля: в половине десятого ночи на улице 40 лет Октября столкнулись «Рено Сандеро» и «Лада X-RAY». 35-летняя водитель и дети 4 и 13 лет из салона иномарки, а также 31-летний водитель отечественной легковушки госпитализированы.

Известно, что ДТП случилось по вине женщины, управлявшей «Рено». Она вместе с детьми ехала со стороны улицы Геологов в направлении Еремина. При повороте налево не остановилась и не уступила дорогу «Ладе», как требовали правила.

С места ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Не уступила дорогу автомобилю, движущемуся во встречном направлении, в результате чего совершила столкновение с автомашиной «Лада» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Проводится проверка.