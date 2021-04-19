Волгоградцы 19 апреля остались без телевидения

По телевизору и радио в понедельник профилактика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник утром, 19 апреля, включившие телевизоры волгоградцы могут наблюдать разноцветные вертикальные полоски. Каналы не показывают. Также тишина и в радиоприемниках. Но все это было запланировано. На станциях проходят профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном филиале РТРС. 19 апреля в Волгограде не транслируются программы по телевидению и радио с 2.00 до 11.00. Профилактика по программам РТРС-1, РТРС-2, Ретро ФМ, МТВ, Ю, Суббота, Матч ТВ, Европа Плюс, Русское Радио, Спорт ФМ, Радио Дача, Новая Волна, Радио Максимум, Эхо Москвы, Радио России, Маяк, Наше Радио, Радио 7, Орфей, Вести ФМ.

Также в понедельник перерыв в вещании в Елани (5.00-11.00), Камышине (2.00-11.00), Киреево (13.00-17.00), Клетской (2.00-11.00), Михайловке (2.00-11.00), Суровикино (2.00-11.00), Урюпинске (2.00-11.00) и Чилеково (2.00-11.00).

В областном филиале РТРС добавили, что профилактика будет вестись с 19 до 25 апреля. Так что жителям Волгоградской области нужно быть готовым к кратковременным перерывам трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.

Перерывы в вещании в населенных пунктах Волгоградской области

Котельниково – 20 апреля с 8.00 до 14.00

Красноярский – 20 апреля с 8.00 до 14.00

Киреево – 21 апреля с 13.00 до 17.00

Лобакин – 21 апреля с 8.00 до 14.00

Попов – 21 апреля с 9.00 до 15.00

Тушкановский – 21 апреля с 9.00 до 15.00

Громославка – 22 апреля с 8.00 до 14.00

Крутовский – 22 апреля с 8.00 до 14.00

Бурацкий – 23 апреля с 8.00 до 14.00

Лобойково – 23 апреля с 9.00 до 15.00

Ольховка – 23 апреля с 13.00 до 17.00

Успенка – 23 апреля с 9.00 до 15.00