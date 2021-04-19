Через пойму не быстрее: дороги между Волгоградом и Волжским парализовали пробки

В понедельник утром дороги между Волгоградом и Волжским сковали пробки Фото: Екатерина СИМОХИНА

В понедельник утром, 19 апреля, волгоградские автомобилисты встали в пробки. После девяти часов утра заторы оцениваются в 7 баллов, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала «Яндекс.Пробки». Самая тяжелая ситуация на дорогах, соединяющих Волгоград и Волжский. ГЭС из-за реверсивного движения стоит. Но еще хуже движение по трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба». Там пробка растянулась на 11 километров – от Госпитомника до нового моста через реку Ахтуба. А ведь мэрия Волжского на время ремонта на ГЭС рекомендовала пользоваться трассой в пойме.

Реверсивное движение на Волжской ГЭС также не дает водителям проехать с ветерком. Данные "Яндекс.Пробки".

- Водителям и пассажирам общественного транспорта, совершающим поездки из Волгограда в Волжский и обратно, необходимо продумать альтернативные пути передвижения: по мосту через реку Волга, - сообщается на сайте администрации города-спутника.

Пробка в пойме растянулась на 11 километров. Данные "Яндекс.Пробки".

Однако волжане все равно опаздывают на работу и учебу, направляясь в Волгоград. Дорога занимает примерно 1,5 часа. Электричка между городами ходит только одна. Из Волжского она направляется в 6.37, на станцию «Волгоград I» электропоезд прибывает в 7.26. В обратном направлении от «Волгограда I» он уходит в 17.43.