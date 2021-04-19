В Волгограде на две недели закрыли ярмарку из-за нарушения антиковидных мер

Тракторозаводский районный суд Волгограда решил закрыть на 14 дней ярмарку «Союз-ЛТД» по улице Академика Богомольца за грубые нарушения антиковидных правил. С иском вышел региональный Роспотребнадзор, проверивший территорию площадки. Во-первых, при входе не было специального места для обработки рук, в туалетах также не нашлось дозаторов с антисептиками. Были проблемы и с уборкой ярмарки.

- Не обеспечивается ежедневное проведение генеральной уборки перед открытием. В административном помещении организатора ярмарки и в местах общественного пользования не обеспечивается проведение ежедневной (ежесменной) уборки, а также влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства.

Не нашли инспекторы и разметки для соблюдения социальной дистанции. Служитель Фемиды посчитал, что все эти нарушения требуют времени для их устранения.