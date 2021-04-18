Гендиректор фонда капремонта Волгоградской области покинул свой пост

Генеральный директор УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Волгоградской области» Алексей Конотопкин покинул свой пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона. Причины увольнения руководителя фонда капремонта не сообщаются.

Алексей Конотопкин возглавлял УНО «Региональный фонд капитального ремонта» с 2016 года. Сначала он был в должности исполняющего обязанности гендиректора. В 2018 году он победил в конкурсе на замещение должности руководителя организации. Также он работал заместителем главы администрации Краснооктябрьского района, замом председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Волгоградской области, возглавлял МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

Сейчас на сайте фонда и.о. руководителя значится Татьяна Ускова, которая была заместителем Конотопкина.