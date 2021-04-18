Дождь с грозой: какая погода будет в Волгограде и области в начале рабочей недели

Волгоградцам в понедельник пригодятся зонты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области сохраняется дождливая погода. Зато природа не страдает от засушливости. Хотя в некоторых районах региона остается высокая пожароопасность. В ближайшие сутки, 19 апреля, будет облачно с прояснениями. В Волгограде и области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах днем в понедельник они будут с грозами. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром местами ляжет туман. Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Волгоградской области в ночные часы температура воздуха составит 5-10 градусов тепла. Местами при прояснении будет около нуля. Завтра днем 12-17 со знаком «плюс». Высокая пожароопасность, 4 класс горимости леса сохраняется в южных и в отдельных северных районах региона.

В Волгограде ближайшей ночью +8-10. Днем в понедельник воздух прогреется до 14-16 градусов.