Коронавирус в Волгоградской области убил пять женщин

Пандемия унесла жизни уже 1040 жителей Волгоградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 18 апреля подтвердились 5 смертей от осложнений коронавируса. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, скончались 5 женщин в возрасте от 55 до 80 лет. У них были хронические заболевания сердца, эндокринной и кроветворной систем. Резко стало плохо 80-летней волгоградке. Родственники вызвали ей скорую. В приемном отделении медучреждения ей провели обследование, которое выявило двустороннюю пневмонию. Подтвердился и COVID-19. Тогда пенсионерку перенаправили в клиническую больницу №4.

От двух до пяти дней прошло с момента первых проявлений симптомов болезни у 59-летней волгоградки, 71-летней волжанки, 55-летней женщины из Светлоярского района и 80-летней жительницы Урюпинска. После обращения к медикам и подтверждения коронавируса их направили в инфекционные стационары. Однако спасти пациенток не удалось.

Добавим, от коронавируса в Волгоградской области с начала пандемии скончались уже 1040 человек.