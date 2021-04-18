В Волгограде наградили полицейского и казака-дружинника, которые задержали прикурившего от Вечного огня мужчину

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде руководство регионального Главного управления МВД выразило благодарность за задержание прикурившего сигарету от Вечного огня мужчину. Благодарственные письма вручили полицейскому патрульно-постовой службы сержант полиции Евгений Терещенко и казак-дружинник Волгоградского казачьего округа Даниил Евтерев. Их отметили за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленную бдительность при несении службы по охране общественного порядка в памятном месте города-героя, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Напомним, инцидент произошел днем 4 апреля. 29-летний житель Иловли, не найдя у себя зажигалки, решил прикурить сигарету от Вечного огня на Аллее героев. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении него продолжается расследование уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».