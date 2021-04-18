В Волгограде запустили американские горки

Кадр с видео ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в выходные открылся аттракцион «Американские горки». Об этом «КП-Волгоград» рассказал генеральный директор ООО «Парк» Андрей Еркин. Первые волгоградцы в воскресенье уже прокатились с ветерком и под шумные крики на экстремальных горках. Отметим, что этот аттракцион новый для ЦПКиО.

Стоимость билета для детей от 7 до 14 лет на «Американские горки» составляет 200 рублей, для взрослых – 300 рублей. Есть и другие дополнительные условия для прохода на аттракцион. Дети должны быть не только старше 7 лет включительно. На горки не пустят ребят и девчат, чей рост ниже 120 сантиметров. А еще дети до 10 лет должны быть в сопровождении взрослых. «Американские горки» работают ежедневно с 14.00 до 20.00.

Также волгоградцы могут прокатиться в ЦПКиО на колесе обозрения, провести активный отдых в скейт-парке и канатном парке.