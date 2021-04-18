Дачник едва не погиб от огня в Волгоградской области

В Светлоярском районе горел дом с мужчиной внутри Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Волгоградской области накануне, 17 апреля, едва не произошла трагедия в дачном массиве. Пожар возник в кирпичном доме В СНТ «Автотранспортник», который находится в Светлоярском районе. Сообщение о ЧП на пульт диспетчера поступило в 16.00. На место происшествия выехали расчеты 6-й пожарно-спасательной части. Дом на улице Абрикосовой размером 8 на 8 метров горел по всей площади. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, огнеборцы потушили огонь в 18.40. Им также удалось спасти мужчину. Однако дачнику потребовалась медицинская помощь.

- Причина пожара устанавливается, - добавили в спасательном ведомстве.

Всего за последние сутки в регионе пожарным пришлось тушить 31 возгорание. В Волгоградской области до 19 апреля установилась высокая пожароопасность. Спасатели просят волгоградцев не сжигать сухую растительность и мусор, в том числе на дачных и приусадебных участках. Сильный ветер может быстро перекинуть огонь на дома.