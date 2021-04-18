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Общество18 апреля 2021 11:15

Будет ремонт: на проект реконструкции ЦКЗ в Волгограде потратят почти 39 миллионов

Сейчас ищут подрядчика, который сделает проект обновления концертного зала на набережной
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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ЦКЗ ждет масштабный ремонт, но сначала нужно дождаться проекта реконструкции. Фото: Администрация Волгоградской области.

ЦКЗ ждет масштабный ремонт, но сначала нужно дождаться проекта реконструкции. Фото: Администрация Волгоградской области.

Управление капитального строительства Волгоградской области объявило о проведении электронного аукциона на разработку проекта реконструкции Центрального концертного зала. Подрядчику предстоит подготовить документацию по капитальной реставрации объекта, в котором сейчас находится «Волгоградская филармония». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт Госзакупок, стоимость работ оценивается в 38,9 миллиона рублей. Деньги пойдут из областного бюджета, рассчитанного на 2021-2022 годы. Победившей на торгах компании предстоит выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации для реконструкции здания, который находится в Волгограде на Набережной 62-й Армии, 4.

Проект должен демонстрировать архитектурную визуализацию объекта, схему благоустройства и 3D-изображения решений благоустройства внешней и внутренней территории, входных групп, всех основных помещений и зон, основного зала. В фойе здания может появиться антресольный этаж, а над сценой – вторая высота. Поэтому потребуется проверить несущую систему и способность ЦКЗ. Строительный объем здания оценили в 73 тысячи квадратных метров.

После подписания контракта проект реконструкции должен быть готов в течение 18 месяцев. Все проектные решения должны быть согласованы Управлением капитального строительства и дирекцией ГБУК «Волгоградская филармония». Торги состоятся 24 мая.