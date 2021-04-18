В Волгоградской области покатившийся автомобиль насмерть сбил водителя

Водитель внедорожника скончался в скорой помощи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области вечером 17 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель, причем под собственным автомобилем. 59-летний мужчина за рулем «Mitsubishi Pajero Pinin» выехал с территории садового участка в СНТ Водстроевец. Он вышел из машины, но, видимо, не поставил ее на ручной тормоз. Внедорожник покатился и наехал на водителя и его 35-летнего сына, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. От полученных травм 59-летний волгоградец скончался в карете скорой помощи. Его сына госпитализировали.

В Волгограде в субботу под колесами машин пострадали 2 пешехода. В Красноармейском районе 60-летний водитель фуры «DAF» на улице Романенко сбил 62-летнюю женщину.

- Она переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу, - уточнили в региональном Главке МВД.

В Дзержинском районе напротив дома №34 на улице 8-ой Воздушной Армии 43-летний мужчина переходил дорогу по «зебре». Но на него наехал 37-летний водитель «Лады Веста». Пешехода увезли в больницу.