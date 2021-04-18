Во время матча Ротор – Динамо болельщик на стадионе взорвал петарду

Болельщики хорошо поддерживали обе команды. Но использование петарды было лишним. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Динамо» 17 апреля посетил 9101 зрителей. На «Волгоград Арене» был большой десант болельщиков московской команды. По неофициальной информации, их было около 1,2 тысячи человек. И не все любители футбола благополучно отправились по домам. Один из фанатов во время игры позволил грубое нарушение. Он взорвал петарду, звук которой разнесся по всему стадиону. Полицейские установили личность нарушителя. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, им оказался 34-летний житель города Обнинска Калужской области. В отношении него составили административный протокол.

После матча житель Обнинска поехал не домой, а к полицейским. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Нарушитель порядка приехал в Волгоград, чтобы поддержать московскую команду. Но перестарался. Теперь взрывателю петарды грозит штраф до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток. Также ему могут запретить в течение семи лет посещать спортивные мероприятия. Болельщики волгоградской команды нарушений не допустили. Хотя итоговый результат их очень разочаровал, о чем они разговаривали после матча с нападающим сине-голубых Камилем Муллиным.

Добавим, во время матча на «Волгоград Арене» порядок обеспечили более 230 сотрудников ОВД, 81 работник частных охранных предприятий, 189 росгвардейцев и 700 контролеров-распределителей. Напомним, игра завершилась победой «Динамо» со счетом 3:0.