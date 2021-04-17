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Общество17 апреля 2021 19:48

Ушла из жизни легендарная артистка Волгограда Вера Семенова

Ей было 92 года
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Волгоградского молодежного театра.

Фото Волгоградского молодежного театра.

Вечер субботы, 17 апреля, опечалила новость о том, что в Волгограде скончалась заслуженная артистка РСФСР Вера Павловна Семёнова.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса Волгоградского молодёжного театра Вера Павловна Семёнова. Скорбим вместе с родными и близкими», - написали в инстаграме «молодежки».

Вера Семенова (Клочкова) была одной из старейших актрис Волгограда. Даже, когда в своем почтенном возрасте она выходила на сцену. Ее любили, ею восхищались.

«Невосполнимая потеря!», «Скорбим вместе с театром», - пишут волгоградцы.

Вера Семенова родилась 26 сентября 1928 году в Ленинграде в семье музыканта и дирижера Павла Васильевича Клочкова. В 1962 году переехала с семьей в Волгоград и осталась верна нашему городу до конца своих дней.

Она начинала в Волгоградском государственном драматическом театре имени Горького, потом в НЭТе, а последние годы работала в Волгоградском молодежном театре.

В 1982 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Вера Семенова также награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу.

Прощание состоится 20 апреля в 10-30 на Димитровском кладбище.

"Комсомолка" выражает соболезнования родным и близким Веры Семеновой, в том числе сыну артистки Владимиру Бондаренко. Светлая память!