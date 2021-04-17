В пандемию волгоградцы стали чаще брать кредиты

Казалось бы, в кризисный пандемийный год волгоградцы должны были просто потуже затянуть пояса. Но, видимо, затягивать было уже нечего, поэтому люди пошли в банки за кредитами. Как следствие, объем кредитования в Волгоградской области за год вырос на 12,5%. Такие данные приводят в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

- Многие кредитные учреждения региона увеличили объем кредитования предприятий и населения. Увеличился и объем премий страховых компаний по договорам с юридическими и физическими лицами на 12% и 9,7% соответственно, - отмечают банкиры.

Говорят, это связано, как с разнообразием продуктовой линейки финансовых продуктов, ценовых предложений, которые разработаны для разных групп потребителей, так и с возросшей финансовой грамотностью населения и представителей малого и среднего бизнеса.

- Кроме того, опрос показал высокую степень доверия населения финансовому рынку региона – 78,9%, - добавляют в волгоградском отделение Южного ГУ Банка России.