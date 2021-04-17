На трассе под Волгоградом в загоревшейся «буханке» чуть не погиб мужчина

В наступлением теплой погоды волгоградским спасателям приходится все чаще выезжать на тушение пожаров. За минувшие сутки на пульт поступило 83 сообщения о возгораниях. К сожалению, не обошлось без жертв. Так, в Кумылженском районе на пожаре погибла пенсионерка.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, 16 апреля примерно в 12.40 позвонили жители станицы Слащевской Кумылженского района и рассказали, что на улице Речной полыхает деревянный дом. За 20 минут пожарные расчеты противопожарной службы станицы Слащевской ликвидировали горение, но спасти женщину, которая в это время находилась в доме, не успели. К сожалению, пенсионерка погибла.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроприбора, - уточняют в ведомстве.

Чуть позже – в 15.41 тревожное сообщение поступило из Городищенского района – прямо на трассе А-260 вспыхнул «УАЗ-452». Когда спасатели из поселка Новый Рогачик прибыли на место ЧП, автомобиль уже был полностью охвачен огнем. К шести часам вечера его потушили, но пострадал мужчина. Его увезли в больницу. Спасатели полагают, что к пожару привело неосторожное обращение с огнем.