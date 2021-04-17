Росводресурсы: максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся 5 дней

От объема сбросов Волжской ГЭС зависит и рыбное хозяйство и фермеры. Посмотрим, успеет ли пойма наполниться водой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зима в Волгоградской области в этом году опять была малоснежной и теперь вопрос, наполнится ли водой пойма, находится в руках специалистов Росводресурсов. Там на последнем заседании межведомственной рабочей группы как раз и обсуждали вопрос работы гидроузлов Волги. Пока решили, что максимальные сбросы на Волжской ГЭС продлятся всего 5 дней.

- От того, каким будет сценарий специального весеннего попуска для Нижней Волги, зависит водообеспечение жителей волжских низовий, сельское и рыбное хозяйство Волгоградской и Астраханской областей. Мы понимаем, что вода нужна всем. Пока что принято решение установить максимальные расходы воды – по 25 тысяч кубометров в секунду - через Волгоградский гидроузел на пять дней, - сообщают в пресс-службе Росводресурсов. - Затем сбросы будут плавно снижать, чтобы астраханская рыба не потеряла потомство.

Увеличивать поэтапно объемы сбросов начнут уже с 19 апреля. Начнут с 7 тысяч кубометров в секунду и далее будут повышать на 2 тысячи ежедневно. Максимальные сбросы пройдут с 28 апреля по 3 мая, после чего начнут также постепенно их уменьшать.

При этом в федеральном агентстве водных ресурсов добавляют, что в случае, если погода настроится дружественно и водохранилища Волжско-Камского каскада наполнятся больше, чем ожидается, то предпочтительный для рыбного хозяйства режим продлят максимально.