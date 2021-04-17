Волгоградец на иномарке сбил водителя сломавшейся машины

За сутки на волгоградских дорогах сбили двух пешеходов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В последние дни на волгоградских дорогах (да и не только) увеличилось число аварий. И чаще всего из-за превышения скорости и невнимательности водителей. Вот вчера, 16 апреля, в Волгограде 32-летний водитель «Шевроле Лачетти» каким-то образом не увидел сломавшуюся на дороге машину, хотя ее водитель выставил знак аварийной остановки и предпринял все меры безопасности. Но все равно оказался под колесами.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это на проспекте Жукова примерно в 07.30 утра.

- Водитель «Шевроле Лачетти» при перестроении не выдержал безопасный боковой интервал и врезался в «ВАЗ-2107», которая «заглохла» на дороге. После чего иномарки сбила еще и водителя «семерки», который пытался отремонтировать машину, остановившуюся на проезжей части. В результате ДТП пострадавшего водителя с травмой увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.

А в Дубовском районе по вине пьяного водителя «четверки» в больнице оказалась 42-летняя женщина. Она переходила дорогу в непосредственной близости от «зебры», но это не спасло ее от наезда.

Также в больнице с травмами оказался 12-летний мальчик, которого сбил 60-летний водитель «Нивы» в Краснослободске. Причем ребенок переходил дорогу в сопровождении отца и по нерегулируемому пешеходному переходу.