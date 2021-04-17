В Волгограде водитель автобуса устроил тройное ДТП: пострадали три женщины

Авария с участием маршрутки, автобуса и легковушки произошла у "торгушки". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера, 16 апреля, в центре Волгограда крупную аварию устроил водитель пассажирского автобуса. Он не смог вовремя затормозить и помял микроавтобус и легковушку. Пострадали и люди: трех женщин увезли в больницу с места ДТП. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

Случилось это в Ворошиловском районе у «торгушки».

- 43-летний водитель «ЛИАЗа» направляясь с сторону центра города, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машины, которые остановились на светофоре, - уточняют в региональном Главке.

«Досталось» впереди стоящим микроавтобусу «Ситроен Джампер» и «ВАЗ-2105».

Правда, у мэрии Волгограда другая версия событий. Говорят, автобус «подрезала» маршрутка.

- Водитель микроавтобуса предпринял резкий маневр, чтобы остановиться у «Торгового центра» раньше автобуса №65. Водителю автобуса пришлось применить резкое торможение, но избежать столкновения все равно не удалось, - отмечают в администрации города.

Как бы там ни было, но из-за водителей, которые не поделили дорогу, пострадали три женщины. Как уточняют в ГУ МВД по региону, травмы получила 21-летняя пассажирка маршрутки, а также пассажирка и кондуктор автобуса. В мэрии добавляют, что у женщины-кондуктора врачи диагностировали лишь ушиб.