В Волгограде три трамвая изменят маршруты из-за реконструкции улицы Ангарской

В рамках реконструкции улицы Ангарской заменят трамвайные пути. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на улице Ангарской приступают к строительству новой ветки ливневой канализации. Одновременно с прокладкой подземных коммуникаций планируют обновить и трамвайные пути. Хорошее дело. Но на время этих работ изменят маршруты трамваев №2, №6 и №12: с 19 апреля они будут доезжать только до остановки «Завод Ахтуба» в Дзержинском районе.

От этой конечной остановки до «36-й школы» жителей поселка Ангарский будет возить автобус №2К.

- На линию выйдут два автобуса средней вместимости. Работать они будут с 6.00 до 21.00 с интервалом в 10 минут. Причем валидаторы, установленные в а этих автобусах будут принимать к оплате трамвайные проездные билеты на базе транспортной карты «Волна», - акцентируют внимание волгоградцев в администрации города. – Также оплатить проезд можно будет наличными и банковскими картами. Пассажиры указанного маршрута смогут бесплатно пересесть на остановке «Завод Ахтуба» на трамвайные направления №2, №6 и №12.

Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, в рамках реконструкции построят три ливнеприемных и 6 смотровых колодцев, а также проложат порядка 200 метров ливневого коллектора диаметром от 200 до 400 миллиметров с подключением к общегородской водосборной сети. Причем трубы будут укладывать бестраншейным методом, чтобы не рушить асфальт по улице Римского-Корсакова. Также проектом предусмотрена установка светофора на пересечении улиц Ангарской и Римского-Корсакова, а также монтаж новой линии освещения.

- После реконструкции по улице Ангарской от трамвайного кольца до АЗС количество полос проезжей части будет увеличено вдвое, - добавляют в мэрии.