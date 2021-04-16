В Волжском открывают сезон фонтанов: когда и сколько запустят

Уже завтра, 17 апреля, в Волжском планируют запустить в работу фонтаны. Пробный запуск прошел успешно, отчитываются в мэрии города-спутника, так что при благоприятной погоде в субботу волжане увидят водную феерию.

- Всего в Волжском насчитывается 19 фонтанов. Все они были проверены на готовность к работе. В течение нескольких часов специалисты тестировали исправность гидравлических систем, инженерных конструкций, проверяли целостность декоративных элементов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что все фонтаны находятся в исправном состоянии и готовы к началу сезона, - сообщают в администрации Волжского.

Также в администрации заявили, что уже начали подготовку к купальному сезону, который обычно открывают в Волжском в июне. Власти уже дали указания провести очистку дна и развернуть спасательные посты в местах традиционного купания волжан. А по несанкционированным местам купания будут проводить регулярные рейды с привлечением сотрудников полиции, администрации и спасателей.