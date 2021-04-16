Сезон круизных теплоходов в России откроется маршрутом из Волгограда

В это воскресенье, 18 апреля, из речпорта Волгограда отправится в свое путешествие четырехпалубный теплоход-пансионат «Александр Суворов». Он поплывет в Ростов-на-Дону. Этот круиз откроет сезон речного туризма в России, говорят в волгоградском комитете по развитию туризма.

«Впервые сезон круизных теплоходов открывается маршрутом из Волгограда. Мы уверены, что число туристов, прибывающих в регион по Волге, будет расти. В 2020 году в Волгоградскую область, несмотря на пандемию, на теплоходах прибыло около 50 тысяч человек. В 2021 году планируется, что число заходов судов в город-герой увеличится. Мы ожидаем рост турпотока как минимум в два раза», — отметил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.

Надо сказать, что в этом году туристическая навигация на Нижней Волге открывается достаточно рано, обычно движение пассажирских судов по Волге стартовало ближе к началу мая. И Волгоград туроператоры активно включают в свои маршруты.

Так, в 2021 году через наш город будут курсировать 30 круизных теплоходов, (для сравнения в 2020-м волгоградский речпорт принял 24 таких судна). По предварительным оценкам, навигация пассажирских судов продолжится в течении 7 месяцев.