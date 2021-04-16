Под Волгоградом нашли обглоданный труп неизвестного мужчины с тюремными тату

Фото из архива КП.

На территории Шелестовского сельского поселения Волгоградской области сегодня, 16 апреля, местные жители обнаружили труп мужчины. Пролежал он, видимо, на земле давно, потому что верхнюю часть тела уже успели обглодать животные. На месте вызвали полицию и следователей.

Как уточнил «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, предположительно смерть мужчины наступила еще в конце прошлого года. Но опознать личность умершего весьма проблематично, поэтому следователи обращаются за помощью к волгоградцам. Возможно кто-то узнает этого мужчину.

Приметы неизвестного: рост примерно 160 см, худощавого телосложения.

Особые приметы: на теле множество татуировок тюремной тематики в виде рисунков и надписей, расположенные преимущественно на передней и задней частях его туловища. Самая большая татуировка – надпись на правом предплечье – «В этом мире я только прохожий».

Был одет: куртка черного цвета из кожзаменителя, куртка камуфляжного расцвета, свитер машинной вязки серого цвета, футболка синего цвета, брюки серого цвета, брюки ватные серого цвета, галоши пластиковые утепленные.

- Если вы распознали в этом мужчине своего родственника или знакомого, или располагаете сведениями о личности покойного, просьба сообщить эту информацию по следующим телефонам: 8(844-75)6-10-95, 8-999-744-02-66 или «02», - обращаются в Котельниковском МСО СУ СК России по Волгоградской области.