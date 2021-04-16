Ремонт: на мосту ВДСК в Волгограде частично ограничат движение

Водителям придется потерпеть неудобства. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Есть две новости – хорошая и не очень. Хорошая: ямы на мосту ВДСК в Красноармейском районе Волгограда не просто зальют литым асфальтом (как это делали в последние месяцы), а залатают большими картами. "Ложка дегтя" в этом - что для ремонта придется использовать крупногабаритную технику, и частично мост перекроют для движения транспорта. Так что водителям придется потерпеть неудобства.

Как уточнили «КП-Волгоград» в мэрии, бригады МУП «ДСЭР Советского района» будут ремонтировать проезжую часть в ночное время, чтобы не создавать заторы.

- Для обеспечения безопасности волгоградцев во время работы тяжелой спецтехники 17,18,19 апреля в период с 22.00 до 6.00 следующего дня на мосту через ВДСК вводится временная схема дорожного движения. Перекрывать мост не будут, но сузят его до двух полос. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении, - предупреждают в админисрации Волгограда.

В общей сложности на мосту ВДСК планируют залатать картами участок дороги площадью около 1500 квадратных метров.

На капитальный ремонт мост планируют закрыть, когда достроят и введут в эксплуатацию новый переход через канал. Открыть движение по новому мосту обещают уже в конце 2021-го. Прежде всего туда перенаправят транзитный транспорт.