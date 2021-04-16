Волгоградца, два года избивавшего пасынка, отправят за решетку

В полицию об избиении ребенка сообщила бабушка, и буквально спасла малыша. Фото: Николай Александров

В Волгоградской области на скамью подсудимых отправили 37-летнего мужчину, который два года истязал своего маленького пасынка. Два года мальчик, которому сейчас всего 12 лет, терпел унижения, оскорбления и побои. Бил его этот нелюдь регулярно. Спасла ребенка от тирана бабушка. Подробности этой истории «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

- По данным следствия, этот волгоградец так ненавидел своего пасынка, что систематически бил. Два года – с 2017 по 2019-й - ребенок терпел психологическое и физическое воздействие со стороны отчима. Вступилась за мальчика бабушка, которая увидев синяки и гематомы на теле внука, пошла с заявлением в полицию, - сообщают в следственном управлении.

На мужчину завели уголовное дело по статье «истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного».

- В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - уточняют в ведомстве.

Нерадивую мамашу подростка уже ограничили в родительских правах.